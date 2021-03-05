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В смартфоне Веры Брежневой нашли контакты президента Украины

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певицу находка немало удивила.

В смартфоне Веры Брежневой нашли контакты президента Украины

Исполнительница украинского происхождения Вера Брежнева стала участницей программы Антона Шастуна.

Артистка бесстрашно предоставила ведущему шоу свой телефон. Шастун отыскал в гаджете Брежневой весьма интересные контакты, которые были записаны, как "Вова Зеленский".

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский известен людям шоу-бизнеса как коллега. Он руководил студией "Квартал 95" и часто снимался в кино. В числе его проектов — сериал "Сваты". Неудивительно, что у звёзд остались его номера телефонов.

Сама же Вера Брежнева объяснила, что напрочь забыла о том, что у неё в телефоне значится номер Зеленского.

"То есть даже этот номер у меня есть? А я не знала. Правда. Я, когда узнала о новом статусе Вовы, приняла решение, что не буду его беспокоить по мелочам", — объяснила она.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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