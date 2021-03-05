Певицу находка немало удивила.
Исполнительница украинского происхождения Вера Брежнева стала участницей программы Антона Шастуна.
Артистка бесстрашно предоставила ведущему шоу свой телефон. Шастун отыскал в гаджете Брежневой весьма интересные контакты, которые были записаны, как "Вова Зеленский".
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский известен людям шоу-бизнеса как коллега. Он руководил студией "Квартал 95" и часто снимался в кино. В числе его проектов — сериал "Сваты". Неудивительно, что у звёзд остались его номера телефонов.
Сама же Вера Брежнева объяснила, что напрочь забыла о том, что у неё в телефоне значится номер Зеленского.
"То есть даже этот номер у меня есть? А я не знала. Правда. Я, когда узнала о новом статусе Вовы, приняла решение, что не буду его беспокоить по мелочам", — объяснила она.
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