В смартфоне Веры Брежневой нашли контакты президента Украины

Певицу находка немало удивила.

Исполнительница украинского происхождения Вера Брежнева стала участницей программы Антона Шастуна.

Артистка бесстрашно предоставила ведущему шоу свой телефон. Шастун отыскал в гаджете Брежневой весьма интересные контакты, которые были записаны, как "Вова Зеленский".

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский известен людям шоу-бизнеса как коллега. Он руководил студией "Квартал 95" и часто снимался в кино. В числе его проектов — сериал "Сваты". Неудивительно, что у звёзд остались его номера телефонов.

Сама же Вера Брежнева объяснила, что напрочь забыла о том, что у неё в телефоне значится номер Зеленского.

"То есть даже этот номер у меня есть? А я не знала. Правда. Я, когда узнала о новом статусе Вовы, приняла решение, что не буду его беспокоить по мелочам", — объяснила она.