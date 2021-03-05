Ксения Собчак уверена, что Шнурова "испортила" его новая жена

Журналистка отметила, что Ольга Абрамова не лучшим образом повлияла на музыканта.

В браке с предыдущей супругой Матильдой карьера солиста группы "Ленинград" пошла в гору. Поклонники певца отмечали, что Сергей Шнуров бросил курить, поменял имидж и укрепил свой авторитет среди фанатов.

Ксения Собчак отметила, что после женитьбы на дочери уральского миллиардера Ольге Абрамовой Сергей Шнуров изменился не в лучшую сторону.

В вину "ленинградцу" ставят его увлечение политикой. Поклонники с неодобрением отнеслись к тому, что Сергей Владимирович вступил в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре и "Партию Роста".

"Я Матильду тоже очень люблю. Я вообще считаю, что вся трагедия, которая сейчас происходит с Сережей, связана только с тем, что он ... профукал (ред.) Матильду. Его новая женщина делает хуже для Сережи, но для себя она делает все грамотно. Она пришла, зачистила территорию, потому что все ниточки в прошлое будут тянуть к Матильде, к каким-то другим людям другого характера", — объяснила свою позицию Ксения Анатольевна в эфире своего YouTube-шоу.