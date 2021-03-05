Журналистка отметила, что Ольга Абрамова не лучшим образом повлияла на музыканта.
В браке с предыдущей супругой Матильдой карьера солиста группы "Ленинград" пошла в гору. Поклонники певца отмечали, что Сергей Шнуров бросил курить, поменял имидж и укрепил свой авторитет среди фанатов.
Ксения Собчак отметила, что после женитьбы на дочери уральского миллиардера Ольге Абрамовой Сергей Шнуров изменился не в лучшую сторону.
В вину "ленинградцу" ставят его увлечение политикой. Поклонники с неодобрением отнеслись к тому, что Сергей Владимирович вступил в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре и "Партию Роста".
"Я Матильду тоже очень люблю. Я вообще считаю, что вся трагедия, которая сейчас происходит с Сережей, связана только с тем, что он ... профукал (ред.) Матильду. Его новая женщина делает хуже для Сережи, но для себя она делает все грамотно. Она пришла, зачистила территорию, потому что все ниточки в прошлое будут тянуть к Матильде, к каким-то другим людям другого характера", — объяснила свою позицию Ксения Анатольевна в эфире своего YouTube-шоу.
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