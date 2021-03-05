Ранее Юрий Фирсов заявлял, что у него трое детей, не упоминая наследницу из Северной столицы.
У вдовца Валентины Легкоступовой была бурная личная жизнь. От своей супруги Фирсов скрывал, что у него в Санкт-Петербурге растёт внебрачная дочь, которая уже сама стала мамой.
Юрий Фирсов трижды вступал в официальный брак. От первого у него есть взрослый сын Даниил. Во втором браке от воспитывал родную дочь и пасынка. Супругу и своих отпрысков Фирсов покинул ради брака с Валентиной Легкоступовой.
Как сообщает, "Комсомольская правда", у Фирсова есть также дочь по имени Анна Сахарова.
У девушки в социальных сетях нашли снимки, где она запечатлена с Фирсовым, однако комментировать своё родство с яхтсменом Анна отказалась.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.