Объявилась тайная дочь вдовца Валентины Легкоступовой

Ранее Юрий Фирсов заявлял, что у него трое детей, не упоминая наследницу из Северной столицы.

У вдовца Валентины Легкоступовой была бурная личная жизнь. От своей супруги Фирсов скрывал, что у него в Санкт-Петербурге растёт внебрачная дочь, которая уже сама стала мамой.

Юрий Фирсов трижды вступал в официальный брак. От первого у него есть взрослый сын Даниил. Во втором браке от воспитывал родную дочь и пасынка. Супругу и своих отпрысков Фирсов покинул ради брака с Валентиной Легкоступовой.

Как сообщает, "Комсомольская правда", у Фирсова есть также дочь по имени Анна Сахарова.

У девушки в социальных сетях нашли снимки, где она запечатлена с Фирсовым, однако комментировать своё родство с яхтсменом Анна отказалась.