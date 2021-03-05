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Мама Жанны Фриске рассказала, где находятся останки певицы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Женщина отреагировала на слухи о хищении тела звезды, которые распространил Стас Барецкий.

Мама Жанны Фриске рассказала, где находятся останки певицы

Мама Жанны Фриске болезненно отреагировала на информацию о том, что якобы тело дочери выкрали из могилы.

Такое невероятное заявление сделал скандальный шоумен Стас Барецкий, который уверил, что останки исчезли из могилы ещё в 2015 году.

"Вы посмотрите, кто эту новость распространил? Стас Барецкий. Абсолютно неадекватный человек. Это же полный бред! Тело Жанны покоится там же, где мы её похоронили. И всё, что он описывал в своих комментариях, тоже не соответствует действительности". — объяснила Ольга Фриске в интервью "Вечерней Москве".

Мама Жанны попросила общественность не слушать подобные "идиотские заявления". О том, чтобы имя дочери перестали упоминать в таком негативном контексте, ранее просил и отец покойной исполнительницы.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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