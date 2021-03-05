Яна Кошкина опубликовала в своём Instagram провокативный снимок. Подписчики пристыдили актрису за вольность.
На фото актриса расположилась на кровати в мини-платье и туфлях на высоких каблуках.
Яна прислонилась щекой к лежащему рядом Сергею Писаренко. Юморист одет в белую майку, клетчатую рубашку, носки и семейные трусы.
"Ах, какие роскошные ножки. Согласны? P. S. Я про Сергея Писаренко разумеется…", — написала Кошкина под снимком.
Некоторых фолловеров снимок позабавил, однако нашлись интернет-моралисты, которые не оценили юмор артистки.
"Блудница";
"Чудовищно";
"Стыд какой", — сыпали обвинениями строгие поборники моральных принципов.
Сергей Писаренко известен зрителям как лидер команды КВН "Уездный Город".
Чемпион Высшей Лиги КВН 2002 года поддерживает имидж неутомимого ловеласа и ценителя женской красоты.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.