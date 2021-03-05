Яну Кошкину засняли в постели со звездой КВН

Яна Кошкина опубликовала в своём Instagram провокативный снимок. Подписчики пристыдили актрису за вольность.

На фото актриса расположилась на кровати в мини-платье и туфлях на высоких каблуках.

Яна прислонилась щекой к лежащему рядом Сергею Писаренко. Юморист одет в белую майку, клетчатую рубашку, носки и семейные трусы.

"Ах, какие роскошные ножки. Согласны? P. S. Я про Сергея Писаренко разумеется…", — написала Кошкина под снимком.

Некоторых фолловеров снимок позабавил, однако нашлись интернет-моралисты, которые не оценили юмор артистки.

"Блудница"; "Чудовищно"; "Стыд какой", — сыпали обвинениями строгие поборники моральных принципов.

Сергей Писаренко известен зрителям как лидер команды КВН "Уездный Город".

Чемпион Высшей Лиги КВН 2002 года поддерживает имидж неутомимого ловеласа и ценителя женской красоты.