Пресненский районный суд отменил решение о разводе продюсера и актрисы.
Бари Алибасов-младший выразил свою точку зрения на ситуацию.
"По поводу развода. К сожалению, ничего не могли сделать с разводом, потому что адвокаты Лиды просто взяли и аннулировали вообще весь их иск. И, несмотря на то, что мы хотим развестись, нам теперь придется заново подавать собственный иск. Это очень подло, потому что мы уже подавали свой иск в прошлом году. Но пришла слезливая Лида и попросила сделать так, чтобы её репутация и наследие Шукшина не были тронуты", — сказал сын продюсера в интервью Пятому каналу.
Сын Бари Каримовича уверен, что народной артисткой движут корыстные мотивы.
"Но в итоге всё оказалось гораздо хитрее, и Лида прекрасно понимала, что если папа вдруг скончается, а риски такие были в прошлом году, она получит 25% от наследства в любом случае", — отметил Бари Бариевич.
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