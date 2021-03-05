Пресненский районный суд отменил решение о разводе продюсера и актрисы.

Бари Алибасов-младший выразил свою точку зрения на ситуацию.

"По поводу развода. К сожалению, ничего не могли сделать с разводом, потому что адвокаты Лиды просто взяли и аннулировали вообще весь их иск. И, несмотря на то, что мы хотим развестись, нам теперь придется заново подавать собственный иск. Это очень подло, потому что мы уже подавали свой иск в прошлом году. Но пришла слезливая Лида и попросила сделать так, чтобы её репутация и наследие Шукшина не были тронуты", — сказал сын продюсера в интервью Пятому каналу.