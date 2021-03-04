Соседов вслед за Дробышем укорил Баскова за роскошную жизнь

Сергей Соседов объяснил, что открытая демонстрация своего материального превосходства не одобряется ни в российском, ни в зарубежном обществе. Музыкальный критик уверен, что красивая жизнь, выставляемая напоказ, свидетельствует о дурном воспитании.

Ранее Виктор Дробыш указал Баскову на то, что ему следовало бы вести себя скромнее и отказаться от толпы охранников, которые приезжают за ним на лимузине.

Соседов согласился с доводами Дробыша.

"Это непозволительно, это от плохого воспитания этих людей. Ущербное сознание — из грязи в князи. И всё им кажется, что им мало, мало, и этот ложный пафос, псевдовеличие. Да кто вы такие, хочется сказать?! Извините, вы — не Шаляпин, не Мария Каллас! Вам просто повезло. И тот же Басков, и Киркоров, и прочие", — выразил своё мнение критик в интервью Пятому каналу.

Соседов отметил, что такое поведение непозволительно, так как вокруг много людей бедных и даже нищих.

"Артисты, особенно топовые, конечно, живут в непозволительной роскоши. И особенно меня поражает, когда они начинают возмущаться, что им чего-то там не доплатили, нет концертов. Показывают свои роскошные дачи, виллы, дворцы в глянцевых журналах — там чуть ли не золотые унитазы 999 пробы, извините! И они возмущаются, что чего-то им не доплатили. Чуть ли не последние деньги проедают", — возмутился Соседов.