Юрий Стоянов рассказал, что закон о титрах, принятый в нулевых, очень негативно отразился на передаче "Городок".

Щемящее чувство у зрителей просыпалось, когда начиналась песня Анжелики Варум "Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться…".

"Вот потом закон о титрах и убил то самое дорогое, что в ней было. Вы не застали, в начале нулевых появилось правило, связанное с титрами на телевидении, они не могли быть дольше 15 секунд. "Городок" стал передачей, когда песня эта появилась! Я все время чувствовал, что нет отсылки к детству или чего-то щемящего", — рассказал Стоянов в интервью Николаю Солодникову.