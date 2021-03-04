Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пациентка скорой помощи погибла в ДТП в Челябинской области
Плющенко о возвращении Косторной: "Как ушла, так и пришла"
Путин примет участие в Петербургском международном форуме
Жителей Мадрида оставили без митингов в честь 8 марта
Биатлонистки возмутились плакатом с обнажённой девушкой в Нове-Место
Мужчина убил и расчленил мужа любовницы в Забайкалье
Климатолог раскрыл возможные причины гибели жизни на Земле
"Кое-что мы публиковали": Захарова рассказала об увлечении Лаврова
Грабитель в медицинской маске напал с ножом на оператора АЗС

Юрий Стоянов объяснил, что стало для "Городка" приговором

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал, что закон о титрах, принятый в нулевых, очень негативно отразился на передаче "Городок".

Щемящее чувство у зрителей просыпалось, когда начиналась песня Анжелики Варум "Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться…".

"Вот потом закон о титрах и убил то самое дорогое, что в ней было. Вы не застали, в начале нулевых появилось правило, связанное с титрами на телевидении, они не могли быть дольше 15 секунд. "Городок" стал передачей, когда песня эта появилась! Я все время чувствовал, что нет отсылки к детству или чего-то щемящего", — рассказал Стоянов в интервью Николаю Солодникову.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Пациентка скорой помощи погибла в ДТП в Челябинской области
Плющенко о возвращении Косторной: "Как ушла, так и пришла"
В Эстонии призвали принять Россию такой, какая она есть. С чего бы вдруг?
Путин примет участие в Петербургском международном форуме
Жителей Мадрида оставили без митингов в честь 8 марта
Почему коронавирус злит нас и что с этим делать
Биатлонистки возмутились плакатом с обнажённой девушкой в Нове-Место
Мужчина убил и расчленил мужа любовницы в Забайкалье
Соседов вслед за Дробышем укорил Баскова за роскошную жизнь
Климатолог раскрыл возможные причины гибели жизни на Земле
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Политический карлик": Крым ответил на агрессивную риторику Украины

Очередное агрессивное заявление о том, что Украина "готова" захватывать Крым военными методами "буквально завтра", отдаёт безумием.

"Политический карлик": Крым ответил на агрессивную риторику Украины
Украину предложили оставить без топлива из России. Есть ли в этом смысл?
Экономика и бизнес
Украину предложили оставить без топлива из России. Есть ли в этом смысл?
Политика. Новости и аналитика
Украина получила неожиданную благодарность за санкции
Мир. Новости мира
Новые жалобы Зеленского на Россию пришлось выслушивать главе Евросовета
Усам Оздемиров От ЕАЭС к Большой Евразии: преодолевая трудный путь Усам Оздемиров Любовь Степушова Правящая коалиция Словакии на грани распада из-за "Спутника V" Любовь Степушова Игорь Буккер США предупреждают: к женщинам не прикасаться! Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Российские власти удивлены пунктом санкций США об экспорте вооружений
США и Канада. Новости и аналитика
Главной проблемой США оказалась не Россия
Украина будет судить за контакты с Россией
Новости Украины
Украина будет судить за контакты с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников