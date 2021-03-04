Юрий Стоянов рассказал, что закон о титрах, принятый в нулевых, очень негативно отразился на передаче "Городок".
Щемящее чувство у зрителей просыпалось, когда начиналась песня Анжелики Варум "Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться…".
"Вот потом закон о титрах и убил то самое дорогое, что в ней было. Вы не застали, в начале нулевых появилось правило, связанное с титрами на телевидении, они не могли быть дольше 15 секунд. "Городок" стал передачей, когда песня эта появилась! Я все время чувствовал, что нет отсылки к детству или чего-то щемящего", — рассказал Стоянов в интервью Николаю Солодникову.
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