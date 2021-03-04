Анну Седокову возмутило содержание ролика, в котором рассказывалось о её личной жизни. Певица ранее демонстративно покинула шоу "Сегодня вечером", которое ведёт Максим Галкин.
По словам исполнительницы, она была уверена, что речь в передаче будет идти о её творческой работе, а не об отношениях.
В сторис в Instagram Седокова попросила прощения у подписчиков за то, что им пришлось посмотреть "это говно".
"Ужасно, что существует такая журналистика! Я пришла говорить о селфмейд-вумен, о женщинах которые добились успеха, а не трусы стирать. Трусы свои я стираю сама и дома", — заявила певица.
Анна поблагодарила верных фанатов, которые выразили ей свою поддержку в такой травмирующей ситуации.
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