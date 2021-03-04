Виктория Боня припомнила, что попытки стать звездой Первого канала закончились для Бузовой неудачей. Звезда "Дома-2" посоветовала Ольге не покидать канал ТНТ, которому она обязана своей популярностью.
Виктория отметила, что после провала на кастинге Бузова "потухла сразу, погасла".
Светская львица рекомендует Ольге придерживаться развлекательного формата и не пренебрегать каналом ТНТ, зрители которого настроены к ней лояльно.
Ольга Бузова, в связи с закрытием реалити-шоу "Дом-2", лишилась работы на телестройке, однако она осталась вести шоу "Бородина против Бузовой".
Шоу переформатировалось, поэтому на нём стали обсуждать актуальные вопросы современности.
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