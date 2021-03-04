Виктория Боня напомнила Ольге Бузовой о фиаско на Первом канале

Виктория Боня припомнила, что попытки стать звездой Первого канала закончились для Бузовой неудачей. Звезда "Дома-2" посоветовала Ольге не покидать канал ТНТ, которому она обязана своей популярностью.

Виктория отметила, что после провала на кастинге Бузова "потухла сразу, погасла".

Светская львица рекомендует Ольге придерживаться развлекательного формата и не пренебрегать каналом ТНТ, зрители которого настроены к ней лояльно.

Ольга Бузова, в связи с закрытием реалити-шоу "Дом-2", лишилась работы на телестройке, однако она осталась вести шоу "Бородина против Бузовой".

Шоу переформатировалось, поэтому на нём стали обсуждать актуальные вопросы современности.