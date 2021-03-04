Супруга Александра Маршала рассказала о здоровье певца

Ранее СМИ сообщали, что рок-музыкант попал в больницу в предынсультном состоянии.

Жена Александра Маршала успокоила поклонников исполнителя, заверив, что 63-летнйи артиста уже выписали из больницы.

"С Александром все в порядке. Скакануло давление человек сам решил проверить. Сделать КТ, УЗИ сам… Не то что увезли… А чтобы на всякий случай", — цитирует Наталью Минькову Пятый канал.

Женщина отметила, что для полного спокойствия Александру предстоит сделать МРТ. Она думает, что и это обследование не выявит каких-либо существенных проблем со здоровьем супруга.

"К больнице, хоть не подходи, называется", — пошутила Наталья.