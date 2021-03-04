Вдовец объяснил, что имеет полное право проживать в апартаментах своей покойной супруги.
Представитель семьи Валентины Легкоступовой адвокат Сергей Жорин ранее рассказал, что Фирсов оккупировал квартиру певицы, сменил там замки и не допускает других родственников в жильё покойной супруги.
Сам Фирсов данную информацию опроверг и уверил, что занял только ту часть квартиры, в которой проживал с женой. Он также объяснил, что погасил долги по коммуналке в квартире исполнительницы. Однако позже выяснилось, что за жильём по-прежнему числится солидный долг.
Теперь Фирсов водит гостей в квартиру певицы.
Недавно он привёл в жильё журналистов и продемонстрировал им спальню и кухню исполнительницы хита "Ягода малина".
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