Познер назвал "глупостью" призыв Певцова ввести цензуру на ТВ

Дмитрий Певцов уверен, что нужно спасать неокрепшие души россиян от безнравственных ток-шоу.

Актёр считает, что должна быть создана компетентная комиссия, которая будет решать, что можно показывать на ТВ, а что показывать недопустимо.

В качестве вопиющего примера морального разложения на ТВ были приведены ток-шоу Андрея Малахова.

Комиссия, по мнению Певцова, должна состоять из людей искусства, юристов и правозащитников, а также представителей основных церковных конфессий.

Именно на их плечи должна лечь ответственность за то, чтобы на экраны попадали передачи, несущие "добро, любовь, веру, радость, надежду".

Данное мнение попросили оценить Владимира Познера.

"Вы знаете, я даже не буду это комментировать. Ну, у него такая точка зрения, и бог с ним. Пошумят по этому поводу и забудут. Не о чем говорить здесь. Это просто глупость — и больше ничего", — отметил Владимир Владимирович в интервью ФАН.