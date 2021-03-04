Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Австралии обнаружили пчелу, которую не видели 100 лет
Политолог Алексей Казаков: ЕГЭ, ВПР - это уничтожение образования
Спецслужбы предотвратили теракт в Калининградской области
Улов российских рыбаков снизился на 12,7%
Американский "Хаас" будет выступать в Формуле-1 под российским флагом
"Первый космический": новый проект Роскосмоса порадует телезрителей
МИД Словакии извинился за шутку про Украину, "Спутник V" и Закарпатье
Вороны способны планировать свои действия
В ЕАЭС сильнее всего подорожали сахар, картофель и подсолнечное масло

Познер назвал "глупостью" призыв Певцова ввести цензуру на ТВ

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дмитрий Певцов уверен, что нужно спасать неокрепшие души россиян от безнравственных ток-шоу.

Познер назвал "глупостью" призыв Певцова ввести цензуру на ТВ

Актёр считает, что должна быть создана компетентная комиссия, которая будет решать, что можно показывать на ТВ, а что показывать недопустимо.

В качестве вопиющего примера морального разложения на ТВ были приведены ток-шоу Андрея Малахова.

Комиссия, по мнению Певцова, должна состоять из людей искусства, юристов и правозащитников, а также представителей основных церковных конфессий.

Именно на их плечи должна лечь ответственность за то, чтобы на экраны попадали передачи, несущие "добро, любовь, веру, радость, надежду".

Данное мнение попросили оценить Владимира Познера.

"Вы знаете, я даже не буду это комментировать. Ну, у него такая точка зрения, и бог с ним. Пошумят по этому поводу и забудут. Не о чем говорить здесь. Это просто глупость — и больше ничего", — отметил Владимир Владимирович в интервью ФАН. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Вороны способны планировать свои действия
В ЕАЭС сильнее всего подорожали сахар, картофель и подсолнечное масло
Украина утвердила национальную экономическую стратегию до 2030 года
Подростков осудили за насилие над 11-летней девочкой под Саратовом
Михалков объяснил, зачем "Бесогон" возвращается на ТВ
В Минсельхозе разъяснили, куда "утекает" российское масло
Захарова о Западе и оппозиции: "Вы же видите — идёт наступление"
Насте Ивлеевой подарили на день рождения Валерия Меладзе
НХЛ может наказать Овечкина за удар соперника в пах
Россияне продолжают забирать деньги из банков
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Политический карлик": Крым ответил на агрессивную риторику Украины

Очередное агрессивное заявление о том, что Украина "готова" захватывать Крым военными методами "буквально завтра", отдаёт безумием.

"Политический карлик": Крым ответил на агрессивную риторику Украины
Украину предложили оставить без топлива из России. Есть ли в этом смысл?
Экономика и бизнес
Украину предложили оставить без топлива из России. Есть ли в этом смысл?
Политика. Новости и аналитика
Украина получила неожиданную благодарность за санкции
Мир. Новости мира
Новые жалобы Зеленского на Россию пришлось выслушивать главе Евросовета
Любовь Степушова Правящая коалиция Словакии на грани распада из-за "Спутника V" Любовь Степушова Игорь Буккер США предупреждают: к женщинам не прикасаться! Игорь Буккер Светлана Бобырь Какие шаги предпринять, если затопили квартиру Светлана Бобырь
Политика. Новости и аналитика
Российские власти удивлены пунктом санкций США об экспорте вооружений
Новости Украины
Украина будет судить за контакты с Россией
Участники "Битвы экстрасенсов" не смогли предсказать болезнь ведущего
Шоу-бизнес
Участники "Битвы экстрасенсов" не смогли предсказать болезнь ведущего
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников