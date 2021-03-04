Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В ЕАЭС сильнее всего подорожали сахар, картофель и подсолнечное масло
Украина утвердила национальную экономическую стратегию до 2030 года
Подростков осудили за насилие над 11-летней девочкой под Саратовом
В Минсельхозе разъяснили, куда "утекает" российское масло
Захарова о Западе и оппозиции: "Вы же видите — идёт наступление"
НХЛ может наказать Овечкина за удар соперника в пах
Россияне продолжают забирать деньги из банков
Колбаса повышает риск развития сердечных заболеваний и диабета
Тренер "Фиорентины" снизил требования к Кокорину

Михалков объяснил, зачем "Бесогон" возвращается на ТВ

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Авторская программа режиссёра будет включена в эфирную сетку телевещания канала "Россия 24".

Михалков объяснил, зачем "Бесогон" возвращается на ТВ

В начале 2020 года несколько выпусков передачи "БесогонТВ" не были допущены до трансляции на канале "Россия 24".

В своей спорной программе Никита Сергеевич высказал предположение о том, что миллиардер США Билл Гейтс под предлогом вакцинации от COVID-19 намерен вживлять жителям планеты чипы для того, чтобы контролировать их поведение.

Никита Михалков заявил, что будет публиковать выпуски передач в Сети.

От интернет-формата режиссёр снова переходит к телетрансляциям. "Бесогон" телезрители увидят уже шестого марта.

"По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "БесогонТВ" возвращается на "Россию 24"", — передаёт слова Михалкова пресс-служба ВГТРК. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Вороны способны планировать свои действия
В ЕАЭС сильнее всего подорожали сахар, картофель и подсолнечное масло
Украина утвердила национальную экономическую стратегию до 2030 года
Подростков осудили за насилие над 11-летней девочкой под Саратовом
Михалков объяснил, зачем "Бесогон" возвращается на ТВ
В Минсельхозе разъяснили, куда "утекает" российское масло
Захарова о Западе и оппозиции: "Вы же видите — идёт наступление"
Насте Ивлеевой подарили на день рождения Валерия Меладзе
НХЛ может наказать Овечкина за удар соперника в пах
Россияне продолжают забирать деньги из банков
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Политический карлик": Крым ответил на агрессивную риторику Украины

Очередное агрессивное заявление о том, что Украина "готова" захватывать Крым военными методами "буквально завтра", отдаёт безумием.

"Политический карлик": Крым ответил на агрессивную риторику Украины
Украину предложили оставить без топлива из России. Есть ли в этом смысл?
Экономика и бизнес
Украину предложили оставить без топлива из России. Есть ли в этом смысл?
Политика. Новости и аналитика
Украина получила неожиданную благодарность за санкции
Мир. Новости мира
Новые жалобы Зеленского на Россию пришлось выслушивать главе Евросовета
Любовь Степушова Правящая коалиция Словакии на грани распада из-за "Спутника V" Любовь Степушова Игорь Буккер США предупреждают: к женщинам не прикасаться! Игорь Буккер Светлана Бобырь Какие шаги предпринять, если затопили квартиру Светлана Бобырь
Политика. Новости и аналитика
Российские власти удивлены пунктом санкций США об экспорте вооружений
Шоу-бизнес
Участники "Битвы экстрасенсов" не смогли предсказать болезнь ведущего
Украина будет судить за контакты с Россией
Новости Украины
Украина будет судить за контакты с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников