Михалков объяснил, зачем "Бесогон" возвращается на ТВ

Авторская программа режиссёра будет включена в эфирную сетку телевещания канала "Россия 24".

В начале 2020 года несколько выпусков передачи "БесогонТВ" не были допущены до трансляции на канале "Россия 24".

В своей спорной программе Никита Сергеевич высказал предположение о том, что миллиардер США Билл Гейтс под предлогом вакцинации от COVID-19 намерен вживлять жителям планеты чипы для того, чтобы контролировать их поведение.

Никита Михалков заявил, что будет публиковать выпуски передач в Сети.

От интернет-формата режиссёр снова переходит к телетрансляциям. "Бесогон" телезрители увидят уже шестого марта.

"По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "БесогонТВ" возвращается на "Россию 24"", — передаёт слова Михалкова пресс-служба ВГТРК.