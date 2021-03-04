Ведущая устроила с кумиром жаркую фотосессию.
Настя Ивлеева, оказывается, фанатеет от Валерия Меладзе.
Подруга ведущей "Орла и решки", зная мечту Насти, преподнесла ей подарок.
"Однажды спросила меня, мол, брат, хочешь на др Меладзе? Я говорю: пфффф — конечно! Ты еще спрашиваешь?! Это моя мечта! Спасибо, Юлька, именно так нашу встречу я и представляла. Чудесный подарок в 30 лет, ахахахахахаха", — написала Ивлеева в своëм микроблоге.
Знакомая звезды отличается большим юмором, так как Меладзе она Ивлеевой вручила в виде портрета певца в полный рост, размещëнного на продолговатой подушке.
Подарок был выполнен по аналогии с японским изобретением под названием "Дакимакура". Чудо дизайна представляет собой большую подушку, как правило, с изображением персонажа аниме.
Ивлеева поспешила сфотографироваться со своим личным кумиром.
"Красиво он вошëл в твою грешную жизнь", — остроумно пошутили подписчики.
Многие ждали, что пост прокомментирует сам Валерий Меладзе, однако пока реакции исполнителя не дождались...
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