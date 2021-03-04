Больной Алибасов обратился к Федосеевой-Шукшиной

Продюсер группы "На-На" предостерëг супругу от козней злоумышленников.

Когда-то инициатором разрыва отношений выступала Лидия Федосеева-Шукшина. Теперь роли супругов поменялись.

Продюсер, которого преследуют злоключения, умоляет актрису не препятствовать расторжению их брака.

На кадрах Бари Алибасов предстал уставшим и осунувшимся…

"Лидуша, мои чувства к тебе не гаснут. Я люблю тебя так же сильно, как и последнюю четверть века. К сожалению, нашим с тобой официальным браком начинают пользоваться окружающие тебя злоумышленники. Ради пиара на наших с тобой фамилиях. Естественно, они хотят получить еще и 25% моего наследства", — отметил Бари Каримович.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что Алибасов намекает на дочь супруги Ольгу, с которой у шоумена изначально отношения не заладились.

"В связи с этим я тебя очень прошу не мешать оформлению нашего с тобой развода. Того развода, который ты же сама и инициировала. Чтобы мы смогли сохранить наши теплые дружеские отношения на всю оставшуюся жизнь. Ну, как мы с тобой и планировали", — изрëк свою волю продюсер.