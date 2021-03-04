Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ЦБ выступает за ограничение выдачи кредитов с плавающими ставками
Ливанский коллапс: цены выросли на 400%, зарплаты упали в 10 раз
Госдеп США дал совет властям Грузии
Власти работают над единым налоговым платежом для бизнеса
Тарасова призвала Косторную извиниться, Навка встала на защиту Алёны
"Столкновение права": Варшава раскритиковала действия Европейского Суда
Судьбу "цифрового налога" в России решат до конца 2021 года
Нефтяной тупик: Москва и Эр-Рияд не сошлись во мнении на ОПЕК+
Актёр Марк Горонок отказался дать супруге развод

Больной Алибасов обратился к Федосеевой-Шукшиной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер группы "На-На" предостерëг супругу от козней злоумышленников.

Больной Алибасов обратился к Федосеевой-Шукшиной

Когда-то инициатором разрыва отношений выступала Лидия Федосеева-Шукшина. Теперь роли супругов поменялись.

Продюсер, которого преследуют злоключения, умоляет актрису не препятствовать расторжению их брака.

На кадрах Бари Алибасов предстал уставшим и осунувшимся…

"Лидуша, мои чувства к тебе не гаснут. Я люблю тебя так же сильно, как и последнюю четверть века. К сожалению, нашим с тобой официальным браком начинают пользоваться окружающие тебя злоумышленники. Ради пиара на наших с тобой фамилиях. Естественно, они хотят получить еще и 25% моего наследства", — отметил Бари Каримович.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что Алибасов намекает на дочь супруги Ольгу, с которой у шоумена изначально отношения не заладились.

"В связи с этим я тебя очень прошу не мешать оформлению нашего с тобой развода. Того развода, который ты же сама и инициировала. Чтобы мы смогли сохранить наши теплые дружеские отношения на всю оставшуюся жизнь. Ну, как мы с тобой и планировали", — изрëк свою волю продюсер.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Госдеп США дал совет властям Грузии
Валерий Афанасьев рассекретил имя актрисы, с которой изменял жене
"Столкновение права": Варшава раскритиковала действия Европейского Суда
Судьбу "цифрового налога" в России решат до конца 2021 года
Ксения Собчак похвасталась "успешным" бизнесом
Нефтяной тупик: Москва и Эр-Рияд не сошлись во мнении на ОПЕК+
Актёр Марк Горонок отказался дать супруге развод
Илон Маск отметил успех испытаний взорвавшегося прототипа Starship
Вместо Трампа: Майк Помпео сделал заявление о выборах-2024
Юрий Лоза оценил Горбачёва и его прыжок "в дикий капитализм"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Политический карлик": Крым ответил на агрессивную риторику Украины

Очередное агрессивное заявление о том, что Украина "готова" захватывать Крым военными методами "буквально завтра", отдаёт безумием.

"Политический карлик": Крым ответил на агрессивную риторику Украины
Украину предложили оставить без топлива из России. Есть ли в этом смысл?
Экономика и бизнес
Украину предложили оставить без топлива из России. Есть ли в этом смысл?
Политика. Новости и аналитика
Украина получила неожиданную благодарность за санкции
Мир. Новости мира
Новые жалобы Зеленского на Россию пришлось выслушивать главе Евросовета
Любовь Степушова Правящая коалиция Словакии на грани распада из-за "Спутника V" Любовь Степушова Игорь Буккер США предупреждают: к женщинам не прикасаться! Игорь Буккер Светлана Бобырь Какие шаги предпринять, если затопили квартиру Светлана Бобырь
Политика. Новости и аналитика
Российские власти удивлены пунктом санкций США об экспорте вооружений
Шоу-бизнес
Участники "Битвы экстрасенсов" не смогли предсказать болезнь ведущего
Украина будет судить за контакты с Россией
Новости Украины
Украина будет судить за контакты с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников