Актриса, известная российскому зрителю по многосерийному фильму, рассказывающему о периоде правления Сулеймана Великолепного, прибудет в Россию, чтобы поговорить с россиянками об их ущемлённых правах.
Мерьем Узерли сделает визит в Россию, чтобы выступить на женском форуме Synergy Woman Forum.
Приезд 37-летней актрисы запланирован на 16 апреля 2021 года.
Узерли посвятит своё выступление правам женщин.
Мерьем уверена, что в обществе до сих пор царит гендерный дисбаланс. Именно эту проблему она желает обсудить с россиянками, чтобы выработать решение по актуальному вопросу.
Женщины России с большой радостью встретили весть о приезде актрисы, которую в нашей стране полюбили за роль Хюррем в картине "Великолепный век".
Посещение форума платное. Цена посещения составляет более десяти тысяч рублей. Те, кто не сможет присутствовать лично, могут заплатить пять тысяч рублей за доступ к онлайн-трансляции.
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