Звезда "Великолепного века" посетит Москву

Актриса, известная российскому зрителю по многосерийному фильму, рассказывающему о периоде правления Сулеймана Великолепного, прибудет в Россию, чтобы поговорить с россиянками об их ущемлённых правах.

Мерьем Узерли сделает визит в Россию, чтобы выступить на женском форуме Synergy Woman Forum.

Приезд 37-летней актрисы запланирован на 16 апреля 2021 года.

Узерли посвятит своё выступление правам женщин.

Мерьем уверена, что в обществе до сих пор царит гендерный дисбаланс. Именно эту проблему она желает обсудить с россиянками, чтобы выработать решение по актуальному вопросу.

Женщины России с большой радостью встретили весть о приезде актрисы, которую в нашей стране полюбили за роль Хюррем в картине "Великолепный век".

Посещение форума платное. Цена посещения составляет более десяти тысяч рублей. Те, кто не сможет присутствовать лично, могут заплатить пять тысяч рублей за доступ к онлайн-трансляции.