Платье Жанны Фриске продадут на благотворительном аукционе

Имущество покойной певицы послужит доброму делу.

5 марта в городе Красногорске состоится благотворительная акция "Сделано с любовью. Заряжено добром!".

Будет организован концерт и аукцион, на котором с молотка уйдёт платье исполнительницы.

Вырученные средства будут направлены на помощь детям с детским церебральным параличом.

"Благотворительный Фонд "Жанна Фриске — Я рядом!" проводит аукцион и концерт, собранные средства с которых будут направлены на помощь тяжелобольным детям с диагнозом ДЦП: Столповской Ксении из Красногорска и Грибкову Андрею из Дмитрова. Главным же лотом станет ослепительное платье Жанны Фриске, в котором в 2008 году она была на церемонии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS. Многие стилисты до сих пор вспоминают этот образ, ведь он словно находится вне времени", — сообщает благотворительный фонд в Instagram-аккаунте.

Родители певицы планировали пустить на благотворительность средства, собранные на лечение певицы, однако деньги таинственным образом пропали со счёта.

Отец Фриске обвинил в хищении гражданского мужа дочери Дмитрия Шепелева, который свою вину не признал.