Юрий Лоза оценил Горбачёва и его прыжок "в дикий капитализм"

Юрий Лоза счёл нужным выразить своё мнение по поводу Михаила Сергеевича Горбачёва. Музыкант похвалил политического деятеля за вклад в юмористический жанр.

2 марта президенту первому и единственному президенту СССР исполнилось 90 лет.

В связи с этим многие деятели культуры решили дать оценку деятельности самому долгоживущему правителю России в истории.

"В очередной юбилей Горбачёва многие снова пытались дать оценку его деятельности. Само собой, результаты были диаметрально противоположны — от обвинений до благодарностей. Часто за одно и то же деяние одни его хвалили, а другие ругали, например, за уничтожение социалистического строя и прыжок в дикий капитализм", — написал композитор в своём микроблоге.

Лоза воздержался от дискуссий, вспомнив о том, как действовали на аудиторию речи лидера страны.

"Прошу лишь вспомнить о тех шутках и репризах, которыми он щедро снабдил юмористов и сатириков, сам того не замечая — ибо говорил он ужасно. Когда он вещал без бумажки, зачастую умудрялся выстраивать предложения таким образом, что понять смысл его болтологии было практически невозможно. Поэтому можно с уверенностью сказать, что он не был умным руководителем страны. А не умный, да с инициативой, способен угробить любое хорошее начинание", — объяснил Юрий Эдуардович.

Музыкант пожелал Михаилу Горбачёву здоровья и согласия с самим собой, отметив, что Бог ему судья.