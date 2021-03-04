Юрий Лоза счёл нужным выразить своё мнение по поводу Михаила Сергеевича Горбачёва. Музыкант похвалил политического деятеля за вклад в юмористический жанр.
2 марта президенту первому и единственному президенту СССР исполнилось 90 лет.
В связи с этим многие деятели культуры решили дать оценку деятельности самому долгоживущему правителю России в истории.
"В очередной юбилей Горбачёва многие снова пытались дать оценку его деятельности. Само собой, результаты были диаметрально противоположны — от обвинений до благодарностей. Часто за одно и то же деяние одни его хвалили, а другие ругали, например, за уничтожение социалистического строя и прыжок в дикий капитализм", — написал композитор в своём микроблоге.
Лоза воздержался от дискуссий, вспомнив о том, как действовали на аудиторию речи лидера страны.
"Прошу лишь вспомнить о тех шутках и репризах, которыми он щедро снабдил юмористов и сатириков, сам того не замечая — ибо говорил он ужасно. Когда он вещал без бумажки, зачастую умудрялся выстраивать предложения таким образом, что понять смысл его болтологии было практически невозможно. Поэтому можно с уверенностью сказать, что он не был умным руководителем страны. А не умный, да с инициативой, способен угробить любое хорошее начинание", — объяснил Юрий Эдуардович.
Музыкант пожелал Михаилу Горбачёву здоровья и согласия с самим собой, отметив, что Бог ему судья.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Очередное агрессивное заявление о том, что Украина "готова" захватывать Крым военными методами "буквально завтра", отдаёт безумием.