Людмила Порывай предстала перед интернет-аудиторией в кружевном боди. Смелая женщина откликнулась на предложение дочери "что-нибудь отмочить".
Ранее родительница Наташи Королёвой уже удивляла публику своими образами, которые обычно позволяют себе только молодые женщины.
Отчаянный характер Людмилы Ивановны проявился с новой силой.
Женщина пенсионного возраста облачилась в кружевное боди с экстремальным вырезом. Поверх боди был накинут яркий халат.
"Наташа не даёт мне расслабляться: "Мама, давай что-нибудь отмочим! Из тебя энергия прёт — не нужно электричество включать!" Я сопротивлялась… Но она у меня если что-то задумала, то осуществит", — рассказала Людмила Порывай.
Наташа Королева до последнего скрывала от мамы сюрприз.
"А уже на месте выяснила, что фотосессию Наташа заказала для меня! Я кайфанула! Спасибо, доця!" — написала яркая женщина, вызывающая восхищение подписчиков.
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