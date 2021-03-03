Наташа Королёва организовала 75-летней маме откровенную фотосессию

Людмила Порывай предстала перед интернет-аудиторией в кружевном боди. Смелая женщина откликнулась на предложение дочери "что-нибудь отмочить".

Ранее родительница Наташи Королёвой уже удивляла публику своими образами, которые обычно позволяют себе только молодые женщины.

Отчаянный характер Людмилы Ивановны проявился с новой силой.

Женщина пенсионного возраста облачилась в кружевное боди с экстремальным вырезом. Поверх боди был накинут яркий халат.

"Наташа не даёт мне расслабляться: "Мама, давай что-нибудь отмочим! Из тебя энергия прёт — не нужно электричество включать!" Я сопротивлялась… Но она у меня если что-то задумала, то осуществит", — рассказала Людмила Порывай.

Наташа Королева до последнего скрывала от мамы сюрприз.

"А уже на месте выяснила, что фотосессию Наташа заказала для меня! Я кайфанула! Спасибо, доця!" — написала яркая женщина, вызывающая восхищение подписчиков.