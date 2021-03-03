На такие мысли отца школьницы натолкнул собственный печальный опыт.
В своём Instagram Гарик Харламов написал объёмный пост, в котором призывает прекратить издеваться над учащимися школ.
Юморист затронул тему вечной борьбы "жаворонков и сов".
"Утро придумали фанатики. Никогда не понимал на хера так рано вставать в школу? Ну сдвиньте на 10, всем же легче будет ! И ученикам и учителям! Зачем так мучить детей и родителей? К 8? В 7 надо вставать, а кому-то в 7 уже выходить! А зимой вообще невозможно глаза открыть в это время", — написал Харламов в своём микроблоге.
В качестве выхода из ситуации отец семилетней Насти, рождённой в браке с Кристиной Асмус, предложил конструктивное решение.
"Можно разделить школы ? На школы для жаворонков (там хоть в 3 ночи начинайте алгебру с химией, раз вам так уж хочется … пораньше) и для сов (с 10-11 и чуть позже домой). Класс же! Потом будут спортивные мероприятия между жаворонками и совами. Форму можно разную придумать для этих школ. Жаворонки против сов! Нет же ж блин, всех под одну гребенку. С утра многие не понимают ни …, многие злые вообще", — продолжает свои мысли Гарик.
Комик также приводит передовой опыт европейского государства.
"Вон в Германии даже определение людям, которые с утра всех ненавидят дали. Моргенфлюфер (моргенмуффель!) называется. И таких моргенфлюферов херова гора людей. Что можно выучить в таком состоянии? Как можно на чём-то сосредоточится вообще? Дайте выспаться детям-совам! И родителям — таким же! Откройте школу для сов!!!", — требует Харламов.
Чтобы передать свою боль, юморист подписывает своё предложение: "Гарик Харламов 7:38 утра".
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