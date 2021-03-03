На Кипре разгорелся скандал по поводу песни для "Евровидения"

В композиции представители Церкви увидели поклонение врагу рода человеческого.

Синод Кипрской православной церкви высказался против того, чтобы песня Элены Цагриной El Diablo, была представлена на песенный конкурс Европы "Евровидение".

Как сообщают РИА "Новости", представители телекомпании RIK объяснили, что не имели намерения оскорбить чьи-либо религиозные чувства, поэтому не собираются менять композицию, уже заявленную на конкурс.

Противники песни назвали её "сатанинской".

Синод Кипрской православной церкви выразил разочарование в ответ на высказанное решение совета директоров RIK.

По мнению представителей Церкви, на ТВ готовят "всемирную насмешку над нами, провозглашая, что мы отдаёмся дьяволу и продвигаем его поклонение".