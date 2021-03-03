Звезду "Дома-2" тоже нередко обвиняют в том, что она разыгрывает перед публикой роман с Маратом Сафиным.
Виктория Боня убеждена, что роман модели Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду выдуман с целью пиара.
Светская львица объяснила, что об этом ей рассказали осведомлённые люди.
"Грубо говоря, это был контракт", — уточнила Боня изданию "Спорт-Экспрессу".
Боня уверена, что слухи о таком романе выгодны, как футболисту, так и модели.
Телезвезда объяснила, что ни разу не общалась с Роналду, а с Шейк разговаривала, но не затрагивала в беседе с ней тему её личных отношений.
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