Виктория Боня уверена, что роман Шейк и Роналду — фейковый

Звезду "Дома-2" тоже нередко обвиняют в том, что она разыгрывает перед публикой роман с Маратом Сафиным.

Виктория Боня убеждена, что роман модели Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду выдуман с целью пиара.

Светская львица объяснила, что об этом ей рассказали осведомлённые люди.

"Грубо говоря, это был контракт", — уточнила Боня изданию "Спорт-Экспрессу".

Боня уверена, что слухи о таком романе выгодны, как футболисту, так и модели.

Телезвезда объяснила, что ни разу не общалась с Роналду, а с Шейк разговаривала, но не затрагивала в беседе с ней тему её личных отношений.