Бывшая супруга Андрея Аршавина заговорила о смерти

Алиса Казьмина недавно оказалась в реанимации из-за острого панкреатита. Она пробыла в коме четыре дня.

Супруга футболиста Андрея Аршавина долгое время страдает от тяжёлого недуга под названием аутоиммунный некроз.

Болезнь начала прогрессировать, в результате чего лицо женщины было обезображено. Недуг особенно повредил ткани носа.

Операция помогла приостановить опасный процесс, однако здоровье вновь подвело Казьмину.

Она попала в клинику из-за острого панкреатита. Врачи ввели Алису в кому. К счастью, усилия медиков оказались эффективными.

Сейчас Алиса восстанавливается после операции, но чувствует себя неважно

"Сил нет, умираю", — цитирует женщину журнал "СтарХит".