Алиса Казьмина недавно оказалась в реанимации из-за острого панкреатита. Она пробыла в коме четыре дня.
Супруга футболиста Андрея Аршавина долгое время страдает от тяжёлого недуга под названием аутоиммунный некроз.
Болезнь начала прогрессировать, в результате чего лицо женщины было обезображено. Недуг особенно повредил ткани носа.
Операция помогла приостановить опасный процесс, однако здоровье вновь подвело Казьмину.
Она попала в клинику из-за острого панкреатита. Врачи ввели Алису в кому. К счастью, усилия медиков оказались эффективными.
Сейчас Алиса восстанавливается после операции, но чувствует себя неважно
"Сил нет, умираю", — цитирует женщину журнал "СтарХит".
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