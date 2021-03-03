Звезда "Отеля Элеон" ответила на слухи о беременности от Янковского

Актриса Диана Пожарская попросила публику уважать личное пространство публичных персон.

В Сети стали множится слухи о том, что актриса из фильма "Отель Элеон" Диана Пожарская ждёт ребёнка от внука народного артиста СССР Олега Янковского Ивана.

Диана с негодованием опровергла подобные домыслы.

"Я не беременна. С Ваней я не живу. Мы лишь друзья и ничего больше. Мне очень неприятно, когда таким образом пытаются очернить мою репутацию с малознакомым человеком. Всем мир", — сказала актриса в интервью со SPLETNIK. RU.

Спровоцировали слухи совместные снимки Дианы с Иваном Янковским.

"И чтобы снять раз и навсегда все вопросы, отвечать ни на какие не будем и ещё раз просим уважать наше личное пространство. У нас всё хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь", — объяснила доходчиво звезда в своём микроблоге.