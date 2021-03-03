Скончался актёр из сериала "Сваты"

Артист ушёл из жизни, не дожив до своего 44-летия двух дней.

В Киеве умер актёр Иван Марченко, который известен российской публике, по сериалу "Сваты".

Печальную новость сообщает "Комсомольская правда в Украине" со ссылкой на пресс-службу студии дубляжа LeDoyen Studio, где работал артист.

"После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актёр, режиссёр и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать", — заявили представители студии.

По информации "КП в Украине", Марченко длительный период боролся с онкологическим заболеванием — раком кости.

За жизнь артиста боролись медики. Он проходил интенсивные курсы лечения. Помочь артисту пытались также с помощью операций.

Ненадолго наступил период ремиссии, однако болезнь снова вернулась.

Широкой аудитории Иван Марченко запомнился по роли психотерапевта в любимом народом сериале "Сваты".

Марченко также участвовал в таких в проектах, как "Ментовские войны. Одесса", "Возвращение Мухтара" и других.