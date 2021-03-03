Артист ушёл из жизни, не дожив до своего 44-летия двух дней.
В Киеве умер актёр Иван Марченко, который известен российской публике, по сериалу "Сваты".
Печальную новость сообщает "Комсомольская правда в Украине" со ссылкой на пресс-службу студии дубляжа LeDoyen Studio, где работал артист.
"После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актёр, режиссёр и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать", — заявили представители студии.
По информации "КП в Украине", Марченко длительный период боролся с онкологическим заболеванием — раком кости.
За жизнь артиста боролись медики. Он проходил интенсивные курсы лечения. Помочь артисту пытались также с помощью операций.
Ненадолго наступил период ремиссии, однако болезнь снова вернулась.
Широкой аудитории Иван Марченко запомнился по роли психотерапевта в любимом народом сериале "Сваты".
Марченко также участвовал в таких в проектах, как "Ментовские войны. Одесса", "Возвращение Мухтара" и других.
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