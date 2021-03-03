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Тяжелобольной Вячеслав Зайцев станцевал с тростью на своем дне рождения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Гостями модельера стали первые лица отечественного шоу-бизнеса.

Тяжелобольной Вячеслав Зайцев станцевал с тростью на своем дне рождения

Вячеслав Зайцев с размахом отметил своё 83-летие. Гуру модной индустрии страдает болезнью Паркинсона, поэтому редко появляется на публике.

Несмотря на тяжёлую болезнь, Зайцев продемонстрировал свою удаль.

Именинник вышел с тростью, озорно пританцовывая. Он одарил присутствующих лучезарной улыбкой.

На праздник пришли звёзды, которые обязаны Вячеславу Зайцеву своим имиджем. Алла Пугачёва поблагодарила кутюрье за знаменитый балахон, который стал неотъемлемой частью её образа.

"Этот человек — часть меня. Практически он сделал мой имидж. Я считаю, что времена идут, люди стареют, но то, что сделал Слава — это никогда не постареет. Это никогда не выйдет из моды, потому что это сама жизнь", — сказала Алла Борисовна в своей речи.

На праздник к знаменитому дизайнеру пришли Лев Лещенко и супруга Никиты Михалкова Татьяна.

Лещенко торжественно исполнил в честь именинника композицию "Многая лета".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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