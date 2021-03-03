Максим Виторган опубликовал фото троих детей от разных жён

Артисту редко удаётся собрать своих отпрысков вместе.

В своём Instagram-аккаунте Максим Виторган похвастался своими очаровательными наследниками.

На переднем фоне гордо глядит в объектив камеры четырёхлетний сын от Ксении Собчак — Платон.

По левую и правую стороны от младшего братика расположились старшие дети, рождённые в браке с Викторией Верберг.

На фото запечатлены 24-летняя дочь Полина и 20-летний Даниил.

Платон облокотился на книгу, название которой гласит "Еврейская мудрость".

"Дети и мудрость", — подписал снимок Виторган.

Подписчики оценили пафос снимка.

"Клевая фотка, Платон прямо Цезарь", — прокомментировали фото поклонники артиста.