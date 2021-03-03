Артисту редко удаётся собрать своих отпрысков вместе.
В своём Instagram-аккаунте Максим Виторган похвастался своими очаровательными наследниками.
На переднем фоне гордо глядит в объектив камеры четырёхлетний сын от Ксении Собчак — Платон.
По левую и правую стороны от младшего братика расположились старшие дети, рождённые в браке с Викторией Верберг.
На фото запечатлены 24-летняя дочь Полина и 20-летний Даниил.
Платон облокотился на книгу, название которой гласит "Еврейская мудрость".
"Дети и мудрость", — подписал снимок Виторган.
Подписчики оценили пафос снимка.
"Клевая фотка, Платон прямо Цезарь", — прокомментировали фото поклонники артиста.
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