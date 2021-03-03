Экс-возлюбленный Ольги Бузовой остаётся верным себе.
Давид Манукян охотно общается с подписчиками.
Блогер не только не потерял уважение аудитории после расставания с Ольгой Бузовой, но и приобрёл в глазах фолловеров некий благородный блеск.
Манукян не опустился до взаимных обвинений, несмотря на то, что Бузова позволила себе нелестно о нём отозваться.
Манукян продолжает держать лицо, уверяя фолловеров, что не намерен прибегать к бесчестным методам пиара.
Подписчики предложили Даве спеть дуэтом с бывшим мужем Бузовой — Дмитрием Тарасовым.
На это предложение Манукян ответил категоричным отказом.
Он отметил, что записывать подобное видео — "дно днищенское", и если он так поступит, то его поклонникам нужно просто от него отписаться.
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