Манукян объяснил, почему не хочет выступать с Дмитрием Тарасовым

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой остаётся верным себе.

Давид Манукян охотно общается с подписчиками.

Блогер не только не потерял уважение аудитории после расставания с Ольгой Бузовой, но и приобрёл в глазах фолловеров некий благородный блеск.

Манукян не опустился до взаимных обвинений, несмотря на то, что Бузова позволила себе нелестно о нём отозваться.

Манукян продолжает держать лицо, уверяя фолловеров, что не намерен прибегать к бесчестным методам пиара.

Подписчики предложили Даве спеть дуэтом с бывшим мужем Бузовой — Дмитрием Тарасовым.

На это предложение Манукян ответил категоричным отказом.

Он отметил, что записывать подобное видео — "дно днищенское", и если он так поступит, то его поклонникам нужно просто от него отписаться.