Похоронивший жену Сумишевский поздравил сына с четырёхлетием

Супруга известного шансонье погибла в автомобильной аварии близ Красноярска.

Ярослав Сумишевский месяц назад стал вдовцом. На руках у исполнителя остался четырёхлетний сын, который лишился мамы.

Трагедия произошла 29 января. Артист с супругой направлялся на концерт. За рулём авто был организатор выступления. Он потерял управление и выехал на встречную полосу. В результате аварии водитель скончался на месте, а за жизнь Натальи боролись медики в реанимации. К сожалению, женщину спасти не удалось.

Певец ранее жаловался на то, что ему всё вокруг напоминает о супруге, а он оказался беспомощным в житейских делах, так как все бытовые вопросы всегда решала жена. Он признался, что даже не знал размер одежды своего сына.

Накануне мальчику исполнилось четыре года. Певец нашёл в себе силы не лишать малыша праздника и поздравил сына с четырёхлетием.

"Мой сын, моя надежда и мой лучик света. Твоя мама гордится тобой и всегда будет рядом с нами. А я сделаю все, чтобы для тебя она навсегда оставалась самой лучшей, самой доброй и заботливой. Ты обязательно будешь счастливым, я обещаю. Люблю тебя, твой Папа!" — написал исполнитель под снимком с сыном.

К поздравлениям присоединились Елена Воробей, певица Катя Лель, певец Сергей Куприк и многие другие.