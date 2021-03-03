Галкину пришёлся не по душе комментарий по поводу наряда Пугачёвой

Примадонна на дне рождения Вячеслава Зайцева приковала к себе всеобщее внимание публики.

Алла Пугачёва, которая с супругом Максимом Галкиным пришла поздравить знаменитого кутюрье с 83-м днём рождения, выглядела очень эффектно.

Примадонна неизменно поражает окружающих своей свежестью и моложавостью.

71-летняя певица пришла на праздник в экстравагантной шляпке в виде красного цветка с сетчатой вуалью.

Алла Борисовна поблагодарила кутюрье за тот образ, который он для неё придумал.

"Практически сделал мой имидж", — отметила именитая исполнительница в своей проникновенной речи.

Один из светских обозревателей не удержался и позволил себе прокомментировать образ Пугачёвой.

"Алла Борисовна сегодня, как Красная Шапочка. Прекрасно выглядите", — сказал журналист.

Пугачёва ответила представителю СМИ еле заметной улыбкой, а Максим Галкин поменялся в лице от такой дерзости.