Примадонна на дне рождения Вячеслава Зайцева приковала к себе всеобщее внимание публики.
Алла Пугачёва, которая с супругом Максимом Галкиным пришла поздравить знаменитого кутюрье с 83-м днём рождения, выглядела очень эффектно.
Примадонна неизменно поражает окружающих своей свежестью и моложавостью.
71-летняя певица пришла на праздник в экстравагантной шляпке в виде красного цветка с сетчатой вуалью.
Алла Борисовна поблагодарила кутюрье за тот образ, который он для неё придумал.
"Практически сделал мой имидж", — отметила именитая исполнительница в своей проникновенной речи.
Один из светских обозревателей не удержался и позволил себе прокомментировать образ Пугачёвой.
"Алла Борисовна сегодня, как Красная Шапочка. Прекрасно выглядите", — сказал журналист.
Пугачёва ответила представителю СМИ еле заметной улыбкой, а Максим Галкин поменялся в лице от такой дерзости.
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