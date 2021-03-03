Фото спящей с открытым ртом Ким Кардашьян стало мемом

Поклонники звезды начали массово устанавливать на свои аватарки снимок со звездой, которую застали врасплох.

Очередное посещение Ким Кардашьян личного стилиста Криса Эплтона закончилось тем, что на модель стали повсеместно делать забавные "фотожабы".

Экс-супруга Канье Уэста задремала в кресле стилиста в процессе процедуры.

Звезда поддалась релаксу, поэтому заснула, успокоенная в нежных руках стилиста. Кардашьян так крепко погрузилась в сон, что даже приоткрыла рот.

Эплтон поспешил сделал селфи со спящей Ким и разместить снимок в Instagram.

"I love u Kim", — написал он в своём микроблоге под забавным снимком. "Ненавижу тебя, ха-ха! Ты меня просто замучил", — ответила модель стилисту.

Звезда сумела поиронизировать над собой, делая репосты мемов со своим изображением.