Оперная певица никак не может вернуть квартиру, которую подарил ей отец.
Апартаменты Марии Максаковой изъяли как вещественное доказательство по уголовному делу.
Несколько лет назад в СМИ сообщали о юристе Далхате Халаеве, с которым Максакова якобы заключила брак.
Оперная певица подарила возлюбленному дорогостоящую квартиру на Краснопресненской набережной, а тот продал квартиру членам ОПГ — братьям Мальсаговым.
Максакова через суд пыталась расторгнуть сделку, уверив, что брак с Халаевым был фиктивным. Денег от продажи недвижимости она так и не получила.
"Дива пошла в суд, дельце выиграла — Мальсаговых обвинили в мошенничестве. Вот только хату у Марии изъяли — на этот раз как вещественное доказательство", — сообщает Telegram-канал Mash.
Певица посетовала, что её не пускают в квартиру. По данным прессы, недвижимость досталась исполнительнице в подарок от отца.
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