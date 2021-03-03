У Марии Максаковой изъяли роскошную недвижимость в Москве

Оперная певица никак не может вернуть квартиру, которую подарил ей отец.

Апартаменты Марии Максаковой изъяли как вещественное доказательство по уголовному делу.

Несколько лет назад в СМИ сообщали о юристе Далхате Халаеве, с которым Максакова якобы заключила брак.

Оперная певица подарила возлюбленному дорогостоящую квартиру на Краснопресненской набережной, а тот продал квартиру членам ОПГ — братьям Мальсаговым.

Максакова через суд пыталась расторгнуть сделку, уверив, что брак с Халаевым был фиктивным. Денег от продажи недвижимости она так и не получила.

"Дива пошла в суд, дельце выиграла — Мальсаговых обвинили в мошенничестве. Вот только хату у Марии изъяли — на этот раз как вещественное доказательство", — сообщает Telegram-канал Mash.

Певица посетовала, что её не пускают в квартиру. По данным прессы, недвижимость досталась исполнительнице в подарок от отца.