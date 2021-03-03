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Умершая солистка Little Big оказалась внучкой Героя СССР

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Подруга Анны Кастельянос рассказала, что певица сменила имя и возраст.

Умершая солистка Little Big оказалась внучкой Героя СССР

Выяснилось, что подлинное имя Анны Кастельянос — Наталья.

Фамилию подруга знаменитости не называет, так как установление родственных связей нежелательны.

Дед исполнительницы был именитым человеком. О нём есть статья в "Википедии", так как он возглавлял крупное предприятием в родном городе звезды.

Подруга Кастельянос уверила, что умершей было не 39, а 46 лет, так как она появилась на свет в 1975 году.

Будущая певица немало времени находилась под контролем специалистов института Илизарова, где ей пытались помочь "вытянуть" рост.

В школу девочка возвращалась только на пару месяцев. Наташу встречали в родном образовательном учреждении торжественно. Осенью она снова уезжала на лечение в Курган. Школу она закончила, будучи на домашнем обучении. В школе к Кастельянос относились уважительно, так как она была местной знаменитостью.

"У нее в квартире проводились вечеринки. Потом был скандал, когда одна из девочек там вступила в половую связь и в 14 лет забеременела… Но в итоге улеглось". В школьное время будущая певица не слишком хорошо училась. При этом демонстрировала большой уровень уверенности в себе. Надеялась, что ее "до 150 дотянут". В конечном счете ее рост составлял 130 см", — цитирует источник издание "Московский комсомолец".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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