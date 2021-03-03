Фотографии супермодели опубликовали братья-фотографы Лука и Алессандро Морели в своем Instagram-аккаунте.
Ирина Шейк в своих фотоснимках представила марку Chanel. Модель облачилась в наряд из новейшей коллекции бренда.
На одном из фото она сфотографировалась обнажённой рядом с большим логотипом Chanel. Модель так удачно выбрала позу, что ничего лишнего поклонникам Шейк увидеть не удалось.
Над образом Шейк поработали стилисты. Она появилась с короткой стрижкой пикси.
Знаменитость была одета в длинное чёрное платье с большим разрезом, из-под которого эффектно показываются длинные ноги модели. На руках звезды — чёрные браслеты. Длинную шею украшает жемчужное ожерелье.
"Абсолютно феноменальная работа";
"Так красиво!";
"Это очень красиво", — написали комментаторы под снимками модели.
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