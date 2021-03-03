Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для Vogue

Фотографии супермодели опубликовали братья-фотографы Лука и Алессандро Морели в своем Instagram-аккаунте.

Ирина Шейк в своих фотоснимках представила марку Chanel. Модель облачилась в наряд из новейшей коллекции бренда.

На одном из фото она сфотографировалась обнажённой рядом с большим логотипом Chanel. Модель так удачно выбрала позу, что ничего лишнего поклонникам Шейк увидеть не удалось.

Над образом Шейк поработали стилисты. Она появилась с короткой стрижкой пикси.

Знаменитость была одета в длинное чёрное платье с большим разрезом, из-под которого эффектно показываются длинные ноги модели. На руках звезды — чёрные браслеты. Длинную шею украшает жемчужное ожерелье.

"Абсолютно феноменальная работа"; "Так красиво!"; "Это очень красиво", — написали комментаторы под снимками модели.