Эпатажный артист уверил, что инициатором воссоединения стала фигуристка.
На свадьбу отказалась приехать мама Марины Анисиной Ирина Евгеньевна, которая всегда была настроена против своего зятя.
"Говорила: «Ты кто такой? У моей дочки был роман с принцем Монако. Такие люди ей предложение делали». Слышите? Я космический принц и князь ведическо-славянской Руси. Я круче!" — объяснил Никита Джигурда в программе Пятого канала "Светская хроника".
Решение о свадьбе было принято ещё год назад, однако планам пары помешала пандемия.
"Год! Год воздержания! И со стороны богини Анис и с моей. Реально!" — посетовал Никита Джигурда.
Теперь супруги могут вдоволь насладиться обществом друг друга.
"Она приехала три дня назад. Я ее три дня мучил. Три ночи мучил, не давал спать! Я соскучился. Она говорит: «Я устала»", — разоткровенничался артист.
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