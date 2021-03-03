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Джигурда объяснил, зачем он снова женился на Анисиной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Эпатажный артист уверил, что инициатором воссоединения стала фигуристка.

Джигурда объяснил, зачем он снова женился на Анисиной

На свадьбу отказалась приехать мама Марины Анисиной Ирина Евгеньевна, которая всегда была настроена против своего зятя.

"Говорила: «Ты кто такой? У моей дочки был роман с принцем Монако. Такие люди ей предложение делали». Слышите? Я космический принц и князь ведическо-славянской Руси. Я круче!" — объяснил Никита Джигурда в программе Пятого канала "Светская хроника".

Решение о свадьбе было принято ещё год назад, однако планам пары помешала пандемия.

"Год! Год воздержания! И со стороны богини Анис и с моей. Реально!" — посетовал Никита Джигурда.

Теперь супруги могут вдоволь насладиться обществом друг друга.

"Она приехала три дня назад. Я ее три дня мучил. Три ночи мучил, не давал спать! Я соскучился. Она говорит: «Я устала»", — разоткровенничался артист.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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