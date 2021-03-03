Бывший футболист недавно позволил себе бестактно пошутить про грудь экс-солистки группы "Блестящие".
Владимир Быстров недавно сказал, что ради карьеры в фигурном катании Анне Семенович следовало бы отрезать грудь.
На защиту Анны встала звезда "Дома-2" Виктория Боня.
"Мне мерзко такое слышать от публичного человека. Если бы он такое сказал про меня, то я бы встретила его и плюнула ему в лицо… Я считаю, что очень мерзко, очень подло быть Быстровым сегодня! У Ани определенный диагноз, ее грудь растет, она ее уменьшает, а она все равно растет. Для нее это большая проблема! Она не спать, она жить не может так, как мы живем с вами, на все сто. И такое говорить? И вообще, у женщин — не сиськи, дорогие мужчины, женщина имеет грудь, и у Анны Семенович — грудь!" — выразила своё мнение Боня в интервью изданию "Спорт-экспресс".
Сама певица уже прокомментировала данное хамское высказывание, предложив футболисту самому кое что отрезать.
Виктория Боня уверена, что Быстрову такая мера не нужна.
"У него нечего отрезать. Я думаю, что у него всё там размером с наперсток и перепелиные… Ну, вы поняли", — сказала Виктория.
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