Бывший футболист недавно позволил себе бестактно пошутить про грудь экс-солистки группы "Блестящие".

Владимир Быстров недавно сказал, что ради карьеры в фигурном катании Анне Семенович следовало бы отрезать грудь.

На защиту Анны встала звезда "Дома-2" Виктория Боня.

"Мне мерзко такое слышать от публичного человека. Если бы он такое сказал про меня, то я бы встретила его и плюнула ему в лицо… Я считаю, что очень мерзко, очень подло быть Быстровым сегодня! У Ани определенный диагноз, ее грудь растет, она ее уменьшает, а она все равно растет. Для нее это большая проблема! Она не спать, она жить не может так, как мы живем с вами, на все сто. И такое говорить? И вообще, у женщин — не сиськи, дорогие мужчины, женщина имеет грудь, и у Анны Семенович — грудь!" — выразила своё мнение Боня в интервью изданию "Спорт-экспресс".