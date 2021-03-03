Актриса с ужасом представляла, какие заголовки появятся в прессе после неловкого казуса.
Сальма Хайек вспомнила случай, который произошел с ней на вручении престижной кинопремии. Актриса была номинирована на лучшую актерскую роль в картине "Фрида".
Скоро артистка осознала, что её шикарный наряд просто трещит по швам. Звезда Голливуда пришла на пафосную церемонию в красивом платье, которое ей было немного тесновато.
Эту историю Сальма рассказала изданию Daily Mail, предположив, что конфуз с ней произошёл, вероятно, из-за фигуры с пышными бедрами.
Свою помощь актрисе предложила коллега Рене Зеллвегер, которая предусмотрительно взяла с собой запасное платье.
В тот раз Сальма осталась без награды. Премия досталась Николь Кидман за роль в фильме "Часы".
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