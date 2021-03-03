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Участники "Битвы экстрасенсов" не смогли предсказать болезнь ведущего

Шоу-бизнес

Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов", иллюзионист Сергей Сафронов рассказал в передаче телеканала НТВ "Секрет на миллион", что болен, и болен тяжело. По его словам, он ощущает нечто инородное в районе горла, испытывает сильную одышку и потливость.

Конкретного диагноза Сафронов не назвал, отметив, что врачи "вскрывали" ему это место, брали некие "фрагменты".

При этом бывший ведущий заявил, что участники шоу — так называемые экстрасенсы — "брали его за руку, смотрели его будущее", но при этом "самого главного" никто не увидел, не сумев, видимо, предсказать болезнь и распознать назревающие проблемы со здоровьем.

В декабре экс-участница шоу "Битва экстрасенсов" Алина Вердиш заявляла, что Сергей Сафронов вымогал у неё деньги за подсказки, предоставив ей целый прайс-лист.

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Автор: Михаил Закурдаев
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