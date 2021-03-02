Тарзан хотел продать историю об измене Королёвой за 2 миллиона рублей

Ранее Наташа Королёва и её мать раскритиковали Андрея Малахова за то, что он в течение нескольких месяцев обсуждал семью певицы.

Напомним, ранее стало известно, что Сергей Глушко изменил Королёвой с молодой актрисой Анастасией Шульженко. Позже Тарзан сам признался, что бы неверен своей жене. По информации "Комсомольской правды", стриптизёр и сам был готов заработать на этой ситуации.

Тарзан пришёл к Малахову и затребовал два миллиона долларов за то, что он сам расскажет о ситуации в эфире ток-шоу. Однако телеведущей не стал платить Глушко такую сумму.