Ранее Наташа Королёва и её мать раскритиковали Андрея Малахова за то, что он в течение нескольких месяцев обсуждал семью певицы.
Напомним, ранее стало известно, что Сергей Глушко изменил Королёвой с молодой актрисой Анастасией Шульженко. Позже Тарзан сам признался, что бы неверен своей жене. По информации "Комсомольской правды", стриптизёр и сам был готов заработать на этой ситуации.
Тарзан пришёл к Малахову и затребовал два миллиона долларов за то, что он сам расскажет о ситуации в эфире ток-шоу. Однако телеведущей не стал платить Глушко такую сумму.
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