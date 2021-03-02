"Евровидение-2021" планируют провести, однако мероприятие пройдёт в урезанном онлайн-формате, состав делегаций и журналистов будет сокращён, сообщают организаторы.

"В феврале было объявлено, что "нормальный" формат конкурса песни "Евровидение" не может состояться в нынешних обстоятельствах… 65-й крупнейший в мире конкурс с живой музыкой может пройти в рамках "сценария B" — в формате уменьшенной, но амбициозной версии конкурса со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, социальным дистанцированием. Это решение было недавно подтверждено референс-группой "Евровидения", руководящим органом мероприятия, и исполнительным советом Европейского вещательного союза", — говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.