Как оказалось, из-за посещения Крыма Розе Хайруллиной закрыт въезд на Украину. Актриса узнала об этом во время допроса в киевском аэропорту.
Артистка объяснила, что была в Крыму с частным визитом, однако в погранслужбе сообщили, что для неё на три года закрыли въезд в Незалежную. Также актрису привлекли к административной ответственности.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население