Розу Хайруллину задержали в Киеве из-за поездки в Крым

Как оказалось, из-за посещения Крыма Розе Хайруллиной закрыт въезд на Украину. Актриса узнала об этом во время допроса в киевском аэропорту.

Артистка объяснила, что была в Крыму с частным визитом, однако в погранслужбе сообщили, что для неё на три года закрыли въезд в Незалежную. Также актрису привлекли к административной ответственности.