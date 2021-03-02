Музыкальный критик Сергей Соседов, комментируя новый альбом Земфиры, раскритиковал творчество Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

"Это творчество, она молодец. Можно говорить что угодно о том, что она написала, но это — творчество. Вот Киркоров — это не творчество, Басков — это не творчество. Земфира работает в старых музыкальных традициях, старых традициях рок- и поп-музыки. Первая же композиция альбома, где "таблетки кончаются, демоны молятся, нефть качается", — явно в стилях гранж, постпанк. И гитара — звуковая гитарная стена. Есть там лирическая баллада. Все это старомодно, конечно, но в хорошем смысле", — заявил критик.