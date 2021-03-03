Журналистка не поверила тому, что экс-супруга музыканта не в курсе отношений коллег по коллективу.
Ксения Собчак взяла интервью у бывшей жены лидера группы Little Big Ильи Прусикина Ирины Смелой, которая известна в Сети под псевдонимом Tatarka.
В 2020 году пара объявила о своём разводе.
Ирина Смелая объяснила, что причиной их расставания с Прусикиным стало то, что он стал всё время уделять работе.
Экс-супруга Прусикина отрицает его роман с вокалисткой Little Big Таюрской, тогда как Собчак отметила, что все её знакомые уже в курсе того, что отношения Ильи и Софьи вышли за рамки дружеских.
"Ну ты же знаешь, что они сейчас встречаются? Это же не секрет. Мне кажется, это настолько очевидная вещь для всех сейчас. Что у людей какие-то более чем дружеские отношения", — объяснила Ксения в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!"
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