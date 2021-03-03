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Самбурская устроила "бомж-пати" в честь своего дня рождения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Универа" заставила гостей своего праздника почувствовать себя нищебродами.

Самбурская устроила "бомж-пати" в честь своего дня рождения

Настасья Самбурская известна своим критичным отношением к мужчинам с низким уровнем дохода.

Ранее она спровоцировала скандал в Сети тем, что пренебрегла вниманием поклонника, укорив воздыхателя в том, что он зарабатывает меньше, чем она.

Актриса, щепетильно относящаяся к материальной сфере жизни, решила примерить на себя и на своих гостей образы людей, стоящих на низкой ступени социальной лестницы.

Звезде "Универа" исполнилось 34 года, в честь чего она закатила необычную тематическую вечеринку под названием "Рванина-пати". Гости её праздника должны были прийти на торжество в нарядах, символизирующих бедность.

Сама виновница торжества облачилась в вульгарного вида мини-платье, рваные сетчатые колготки и белые сапоги на шпильках.

Такого же креатива ждала актриса и от своих гостей.

Представители шоу-бизнеса откликнулись на призыв именинницы и явились на вечеринку в красноречивых нарядах

Наталья Рудова отличилась тем, что пришла на праздник с синяком под глазом и в жилетке дорожных рабочих. Михаил Галустян явился в образе "пьяного гастарбайтера". Анна Хилькевич прибыла на "бомж-пати" в юбке-пачке и тельняшке.

На необычной вечеринке засветились также Алена Водонаева, Андрей Григорьев-Апполонов, Елена Темникова.

Банкет был тоже обставлен весьма необычно. Гостей ждал "помоечный" фуршет на скатертях из мусорных мешков.

В Сети оценили антипафосную вечеринку, которая соответствует жалобам звёзд на безденежье.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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