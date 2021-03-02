Актёр Валерий Афанасьев признался, что в браке с его покойной супругой Анной были взаимные измены. Об этом артист рассказал на передаче "Судьба человека".

"Аня делала странные поступки — уезжала из дома на день-два, не предупреждая меня. Я ревновал, понимая, что она не со мной, после этого топил свои чувства в алкоголе. У неё появился какой-то человек, с которым она, наверно, была близка. Прошло какое-то время, и Анна успокоилась. Я уж думал разводиться, но у нас были дети. Она тоже знала о моих увлечениях и закрывала на это глаза. Аня была очень мудрой. Несмотря ни на что, я любил её", — признался Афанасьев.