Композитор Виктор Дробыш, обсуждая артистов отечественного шоу-бизнеса, высказал мнение о том, что современные звёзды излишне кичатся своим богатством.

"В 80-е слово "артист" было каким-то волшебным. Сейчас же часто бывает так, что приезжаешь на музыкальную премию и видишь огромный лимузин. За этим лимузином бежит охрана, следом едет ещё один автомобиль сопровождения. Думаешь: "Неужели Клинтон приехал?" А это, оказывается, Басков. Такое ощущение, что за ним бегут восемь террористов с бомбой. Раньше артист не мог быть супербогатым человеком. Артисты ездили на метро, были ближе к народу", — считает композитор.