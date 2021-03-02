Композитор Виктор Дробыш, обсуждая артистов отечественного шоу-бизнеса, высказал мнение о том, что современные звёзды излишне кичатся своим богатством.
"В 80-е слово "артист" было каким-то волшебным. Сейчас же часто бывает так, что приезжаешь на музыкальную премию и видишь огромный лимузин. За этим лимузином бежит охрана, следом едет ещё один автомобиль сопровождения. Думаешь: "Неужели Клинтон приехал?" А это, оказывается, Басков. Такое ощущение, что за ним бегут восемь террористов с бомбой. Раньше артист не мог быть супербогатым человеком. Артисты ездили на метро, были ближе к народу", — считает композитор.
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