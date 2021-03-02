После расставания с Ольгой Бузовой, Дава решил начать жизнь с чистого листа: блогер не только сделал липосакцию тела, но и погасил миллионный долг.
В 2015 году Давид Манукян заключил договор с двумя риэлторами, выступив в роли застройщика. От них блогер получил более миллиона рублей за жильё в недостроенном доме в Новосибирске. Однако затем квартира была продана другим людям.
Риэлторы подали на Давида в суд. Разбирательство по этому делу длилось несколько лет, и лишь недавно Дава решил закрыть вопрос мирным путём, полностью погасив свой долг.
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