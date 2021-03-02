Как оказалось, последние несколько месяцев известный иллюзионист Сергей Сафронов борется с серьёзным недугом.
"Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не моё, чужое. Потом одышка возникла, потливость. Страшно всё это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали", — говорит иллюзионист.
Точный диагноз артист пока держит в секрете. Но в ближайшее время планирует обнародовать эту информацию.
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