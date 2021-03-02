Бывший продюсер Земфиры Леонид Бурлаков заявил НСН, что певице приходится "отдуваться" за всю популярную гитарную музыку в стране.
По его словам, "все, кто с гитарами, типа группы "Кис-Кис" поют гадости на потребу публике". Бурлаков утверждает, что подобные команды рассчитывают на успех за счет неприятия взрослыми. "Но Земфира еще раз показала, что можно делать музыку, и тебя подростки будут слушать", — подчеркивает продюсер.
Он считает, что общество устало от доминирования рэпа, поэтому пытается "записать в новые Земфиры" всех поющих девушек. "Потребность в том, чтобы появился новый герой, есть, только не надо находить это в мусоре", — заявил Бурлаков.
Выпустившая недавно новый альбом Земфира также презентовала клип "Остин" по мотивам компьютерной игры.
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